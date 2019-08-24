"إيمان" جديد: إيران أطلقت نظيرا لـ إس-300 من إنتاجها

تحت العنوان أعلاه، نشر قسم "الجيش"، في "غازيتا رو"، مقالا حول سلاح إيراني جديد يقال إنه يحاكي منظومة الصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: تم في إيران، في الـ 22 من أغسطس، إطلاق صاروخ طويل المدى مضاد للطائرات من طراز Bavar-373 (إيمان-373). يقولون في طهران إنه يتفوق بخصائصه على إس-300 الروسي.

وكما قال معاون مدير مركز الاستراتيجيات والتقانات، قسطنطين ماكينكو، لـ"غازيتا رو"، فـ "إن العدد الدقيق لصواريخ بافار 373 المضادة للطائرات التي تزود بها القوات المسلحة الإيرانية غير معروف. ولكن، لإنشاء دفاع صاروخي فعال عن المراكز الإدارية والسياسية، وأهم المنشآت في البلاد والقوات المسلحة، ومراكز القوة، ستكون هناك حاجة لمئات من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Bavar-373 ".

ووفقا له، فإن دفاعا جويا إيرانيا موثوقا يحتاج، عدا عن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، إلى نشر نظام استطلاع راداري كامل وغطاء من الطائرات المقاتلة. أي هناك حاجة إلى المئات من محطات الرادار الحديثة، والمنظومات الآلية لجمع ومعالجة المعلومات.

وقال إن تغطية فعالا لدولة مثل إيران، تحتاج إلى ما لا يقل عن ثمانية إلى تسعة أفواج من الطائرات المقاتلة المتطورة تكنولوجيا.

وأضاف ماكينكو أن بلدا يخضع لعقوبات غربية صارمة، لا يمتلك الأموال الكافية لنشر نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي. ويفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية الضرورية. أما قدرة المجمع الصناعي العسكري الإيراني على الإنتاج التسلسلي لأنظمة الدفاع الجوي Bavar-373 فلا تزال مجهولة. فاختبار نموذج أولي، واستعراضه شيء، وتنظيم إنتاج تسلسلي واسع النطاق لنظام صواريخ مضادة للطائرات مع وتيرة تجهيز ما لا يقل عن 7-9 أفواج في السنة شيء آخر تماما. ومع أن قدرات إيران في هذا المجال غير معروفة، ولكن افتراض أنها كبيرة قد يكون خاطئا.

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