ترامب منح بكين فرصة للتنفس

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تهدد بركود اقتصادي خطير.

وجاء في المقال: استسلم الرئيس ترامب لضغوط الشركات الأمريكية والمخاوف بشأن عواقب الحرب التجارية الشاملة مع الصين، فأجّل تطبيق الرسوم الجديدة على مجموعة واسعة من السلع الصينية حتى منتصف ديسمبر.

ومع ترحيبهم بقرار البيت الأبيض، يؤكد الاقتصاديون أن الحديث لا يدور عن أي سلام، على الرغم من أن المشاورات وربما المفاوضات قد تستمر. فقد قام الرئيس الأمريكي ببساطة بالضغط على زر "الإيقاف المؤقت" وأجّل بدء المشاكل الكبيرة حتى 15 ديسمبر، ما يمنح الكوكب فرصة للتنفس.

ومع أن مجتمع الأعمال رحب بقرار تأجيل إدخال الرسوم الجمركية على نصف البضائع، إنما العديد من النقاد يعتقدون بأنه متأخر ونصف حل.

فيما يرى بعض المحللين أن قرار تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على جزء من البضائع الصينية ليس علامة على حب الولايات المتحدة للسلام، إنما على الضعف السياسي الذي يعانيه دونالد ترامب في الداخل. ولم يتلاش خطر تدهور العلاقات أكثر، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة.

إعلان الرئيس ترامب، يوم 1 أغسطس، عن رسوم جمركية جديدة، أنهى الهدنة الهشة القصيرة التي أبرمها مع الرئيس شي جين بينغ، في نهاية يونيو في قمة مجموعة العشرين في أوساكا. وقبل أيام، عندما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بكين "تتلاعب بالعملة"، زادت سخونة الحرب التجارية درجة أخرى.

وعليه، فإلى جانب خفضه توقعات تطور الاقتصاد العالمي في العام 2019، وصف صندوق النقد الدولي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأحد أكبر الأخطار التي تهدد اقتصاد الكوكب. ويشير محللو Goldman Sachs إلى تزايد المخاوف من أن تدفع الحرب التجارية الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقدر اقتصاديون بلومبرغ احتمال حدوث ركود أمريكي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 35%، علما بأن هذا الرقم كان من فترة قريبة 31%.

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