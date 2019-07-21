مخاوف من نقص الغذاء والدواء في بريطانيا

"بريكسيت قاس يهدد بتمرد في السجون"، عنوان مقال فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التنبيه من مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وجاء في المقال: تشعر حكومة المملكة المتحدة بالقلق من أن يؤدي بريكسيت قاس إلى أعمال شغب في السجون بسبب نقص الغذاء والدواء، إذا لم تتحسب للطوارئ. تعبّر عن ذلك الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل وشركة Ernst & Young.

ففي العقد، كما تقول صحيفة بوليتيكو، ورد أنه " لا بد من فهم واضح للتأثير العملي الواقعي للخروج من دون صفقة ضرورية لتحديد الأولويات لتخفيف عواقبه؛ والتركيز الدقيق للجهود على التخطيط لضمان أن العقود الأكثر أهمية يمكن أن تعمل بانتظام بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وفي الصدد، قال رئيس مجموعة التقويمات الاستراتيجية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، سيرغي أوتكين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "جوهر هذه الوثيقة وغيرها من الاستعدادات، هو أن تملك الحكومة تصورا عما يجب أن تفعله في حال حدوث هذه التجاوزات أو غيرها".

وأشار أوتكين إلى فترة صدمة ستعانيها بريطانيا عند الخروج من دون صفقة، الذي سيتبعه انقطاع في السلاسل التجارية التقليدية. وقال: "على الأرجح لن تستمر طويلاً، حيث سيتم إيجاد حلول، لتأمين الامدادات بالسلع الضرورية". وأضاف أن معظم دول العالم موجودة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومع ذلك فهي لا تجوع، وتحصل على السلع.

ووفقا لضيف الصحيفة، فالمشكلة الأكبر المرتبطة ببريكسيت، بالنسبة لرجال الأعمال هي عدم اليقين. فقال: "لو قيل لرجال الأعمال، على سبيل المثال، إن بريطانيا بالتأكيد ستغادر الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لبدأوا في الاستعداد لذلك"..

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