تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي"، مقالا حول العقبات التي تؤخر تنفيذ المرحلة البلغارية من خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، واحتمال تعرض صوفيا لعقوبات.

وجاء في المقال: لم يبدأ مد "السيل التركي في بلغاريا"، ما قد يعني تعذر تشغيله في نهاية هذا العام. وفقا لـ "بلغار ترانس غاز"، فإن قرار ألغاء نتائج مناقصة بناء خط أنابيب الغاز البالغ طوله 474 كيلومترا إلى الحدود الصربية قد اتخذته لجنة حماية المنافسة، بعد احتجاج الكونسورتيوم السعودي "أركاد".

من الملفت أن المناقصة كلها كانت مصحوبة بشكاوى، ما يعطي سببا لافتراض أنهم يريدون تأخير بناء تتمة "السيل التركي". في البداية، كان من المفترض أن تنتهي المناقصة في الـ 6 من فبراير، ولكن تم تقديم شكوى من "آتوم إينيرجو ريمونت" البلغارية، التي أرادت المشاركة فيها. بعد ذلك، بدأت "أركاد" في تقديم المستندات؛ والآن، إلى جانب السعوديين، تحاول شركة J. Christoph E & P Service الاعتراض على اختيار الفائز الجديد.

وفي الصدد، تحدث نائب مدير الصندوق الوطني لأمن الطاقة (NESB) ، أليكسي غريفاتش، عن إضمار تعطيل المواعيد النهائية لتنفيذ المشروع منذ البداية، وقال: "الوقت قصير. وعلى الحكومة البلغارية إظهار الحزم".

أدى تعليق مناقصة إنشاء البنية التحتية البلغارية لـ "السيل تركي" إلى أنهم بدأوا في بلغاريا، في فبراير، يتحدثون عن أن البلاد لن يكون لديها وقت للوفاء بالتزاماتها ويمكن أن تقع تحت عقوبات "غازبروم".

وقال الخبير البلغاري فاسكو ناتشيف لـ "تلفزيون برس" المحلي بأن الوعد ببناء خط بطول 474 كيلومتراً في 10 أشهر أمر خيالي. وهذا، في رأيه، يضع البلاد تلقائيا تحت عقوبات من شركة غازبروم، التي سوف تضطر إلى استخدام الخط الأوكراني.

نذكّر بأن الجزء البحري من "السيل التركي" اكتمل في العام الماضي، وفي هذا العام سوف يكملون الجزء البري في تركيا. واحد من خطي أنابيب الغاز طاقته 15.75 مليار متر مكعب في السنة، مخصص لتركيا، والثاني بقدرة مشابهة، لدول أوروبا، بما في ذلك بلغاريا. سيتمكن "السيل التركي"، الذي من المقرر تشغيله في نهاية العام 2019، من أن يحل كليا محل طريق البلقان لنقل الغاز من روسيا، الذي يمر عبر أوكرانيا. وقد حذرت شركة "غازبروم" صوفيا من أنها ستوقف الإمدادات عبر الخط القديم اعتبارا من العام المقبل.

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