الولايات المتحدة تصطدم برد صيني قاس

كتب أنطون تشابلين، في "سفوبودنايا بريسا"، حول الصراع التجاري الأمريكي مع الصين، وأبعاده الجيوسياسية.

وجاء في المقال: قارن فلاديمير بوتين، في لقائه الأخير مع المواطنين عبر الخط المباشر، فرض الأمريكيين رسوما إضافية على استيراد البضائع الصينية في أوائل العام 2018 مع فرض عقوبات على روسيا: هدفهم المشترك، وفقا للرئيس، هو فرملة النمو الاجتماعي-الاقتصادي لكلا البلدين بشكل مصطنع.

وعليه، ناقشت "سفوبودنايا بريسا" الوضع في السياسة العالمية مع الباحث في الشؤون الصينية سيرغي مستيسلافسكي:

يرى عديد الخبراء الصينيين أن العقوبات الأمريكية ضد بكين ليست مجرد تحرك اقتصادي، إنما صراع بين عقيدتين ورؤيتين ثقافيتين، ونموذجين حضاريين. هل توافقون؟

جانب "صراع الحضارات" حاضر دائما على جدول الأعمال السياسي. ولكن.. في رأيي، يضع دونالد ترامب دائما قضايا السياسة الداخلية في المرتبة الأولى في جميع قراراته.

هناك داخل المجتمع الأمريكي تناقضات جدية، وترامب يريد إدارة الوضع، بنقل الصراع بين الحضارات من السكون إلى النشاط. في رأيي، هذا وضع مصطنع.

فقد سبق أن تعاملت الولايات المتحدة بشكل مشابه مع "هيمنة البضائع اليابانية"، ثم أصبح اليابانيون أفضل أصدقاء أمريكا في الشرق. في الجوهر، ليس لدى الصين في الوقت الحاضر شيء تتنازعه مع العالم الغربي: تنميتها، تتماشى تماما مع القيم الاقتصادية "الإنسانية العامة".

الصراع مع الصين هو صراع مع دولة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش من دونها يوما واحدا، في الواقع الاقتصادي الحالي. لذلك، فإن لهذا الصراع طابعا دعائيا، وهو ليس جديا.

في الوقت نفسه، على خلفية فتور العلاقات مع الصين، يتذكر السياسيون الأمريكيون بشكل متزايد في خطابهم العلني موضوعا مؤلما للغاية بالنسبة لبكين، وهو حقوق الإنسان، والالتزام بـ" القيم الديمقراطية".

بالنسبة لـ"القيم الديمقراطية"، هناك مثال المملكة العربية السعودية، التي تستعرض الاستخفاف بهذه القيم كل يوم، من دون أن يمنع ذلك الولايات المتحدة من أن تكون صديقة لها. وترامب شخصيا كذلك.

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