المتعصبون اليهود يُفشلون نتنياهو

"الكنيست الإسرائيلي بانتظار إعادة إقلاع"، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعثر نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، بسبب تعذر الاتفاق على قانون التجنيد.

وجاء في المقال: يمكن أن يعرقل تشكيل حكومة ائتلافية في إسرائيل الأمر ذاته الذي أدى إلى حل الكنيست، في نهاية العام 2018، وهو قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتطرفين المثير للجدل. فقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرسال نواب الدورة الـ 21 الجديدة إلى منازلهم، إذا لم يتوصلوا إلى قرار بشأن الائتلاف. هذا يضع الدولة اليهودية على شفا انتخابات مبكرة أخرى. وقد بدأ ممثلو المعارضة البرلمانية بالفعل مشاورات، يوم الـ 27 من مايو، حول سيناريو السباق المتكرر إلى الكنيست.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الإسرائيلي، رئيس مشروع الدبلوماسية العامة للمؤتمر اليهودي الأوراسي، أرييل بولشتين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "هناك نوع من الاستياء في الجزء العلماني من المجتمع، من عدم مشاركة الجميع في أداء الواجب المقدس بالنسبة للإسرائيليين، أي حماية بلدهم. هناك طلب على حل مشكلة قانون التجنيد، بحيث يجبر المتشدد الأرثوذكسي على الخدمة في الجيش. حول صيغته، يجري الآن رسم خط تقسيم الماء بين أطراف المعسكر اليميني".

ويعترف بولشتين بأنه لم يبق سوى القليل من الوقت المتاح لتشكيل ائتلاف، فـ "بعد بضعة أيام، يجب على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الدولة ما إذا كان قد نجح في تشكيل حكومة أم لا.. ولكن، وعلى الرغم من أن المباراة تدور في الدقيقة 90، يمكن الوصول إلى حل في اللحظة الأخيرة".

ووفقا لضيف الصحيفة، لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من إيجاد صيغة ما للتوفيق بين المواقف المختلفة. وقال: "في مرحلة ما، قد يصبح رئيس الوزراء رهينة لصراع هو ليس فيه، لأن النزاع مستعر أساسا بين حزب ليبرمان والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة. ولكن حدث أن حزب ليبرمان ليس لديه أغلبية حسابية، ما قد يقود إسرائيل إلى انتخابات ثانية".

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