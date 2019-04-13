الألمان يفسرون لماذا تمثل "إس-400" في تركيا كابوسا ثقيلا للناتو

اعتبرت مجلة "شتيرن" الألمانية، أن شراء تركيا أربع بطاريات "إس-400" من روسيا، قد يخلق مشكلة عويصة يستعصي حلها على الناتو.

وكتبت المجلة أن "إس-400" في سوريا، تسببت بفقدان الناتو السيطرة العملية على المجال الجوي لهذا البلد، لأن كل طلعة قتالية لطائراته كانت عبارة عن عملية لا يمكن التكهن بنتائجها.

وأضافت المجلة أنه الآن، وبفضل هذه المنظومات ستحصل تركيا على استقلال أكبر عن الناتو وستعزز نفوذها في المنطقة.

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وأكدت أن الغرب لا يزال يجهل الميزات التقنية لهذه الصواريخ، لكن حقيقة أن تركيا قد فضلتها على "باتريوت" الأمريكية، تأكيد على أن موسكو تمكنت من إقناع أنقرة بأن منظوماتها أكثر فعالية وخاصة بقدراتها على كشف وإصابة طائرات الشبح الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن "إس-400"، تعتبر من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم، لكنها في نفس الوقت أرخص مرتين تقريبا من "باتريوت" الأمريكية، وختمت: "هذه المنظومة بضاعة رابحة بالنسبة للكرملين، وكابوس ثقيل يقض مضاجع الناتو".

المصدر: "لينتا. رو"

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