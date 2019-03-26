لماذا أرسلت روسيا قوات خاصة إلى فنزويلا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن الأسباب التي دفعت روسيا إلى إرسال وحدة من قواتها الخاصة إلى فنزويلا.

وجاء في المقال: وصلت طائرتانقل روسيتان تقلان مئات العسكريين وشحنة من 35 طنا إلى فنزويلا، السبت الماضي. وقد أثارت هذه الحادثة ضجة في وسائل الإعلام العالمية. يتساءل الصحفيون والسياسيون وعملاء المخابرات والمحللون عن الغرض من هذه الرحلة الغامضة... فيما قال آخرون: "وصل جيش الكرملين إلى فنزويلا!"،"روسيا تنوي أخذ احتياطيات الذهب من فنزويلا!".

أما دبلوماسيونا في كاراكاس فيشرحون، كعادة أهل هذا الكار، كل شيء بكلمات بسيطة: "لا شيء غامضا في هذا الحدث، فهو يرتبط مباشرة بتنفيذ العقود التي وقعها الطرفان من عدة سنوات ... روسيا وفنزويلا لديهما عدد من العقود القائمة، بما في ذلك عقود التعاون العسكري التقني".

هذه الإجابات، تولد أسئلة جديدة: طالما العقود موقعة "من سنوات طويلة"، فلماذا الآن بالذات وصلت إلى فنزويلا هذه المجموعة من قواتنا الخاصة؟ لماذا هي مؤلفة من العسكريين فقط؟ وهي، كما يقال، بقيادة النائب الأول لقائد القوات البرية الروسية، الجنرال فاسيلي تونكوشكوروف؟

زد على ذلك، فهناك دائما في فنزويلا مجموعة كبيرة من أخصائيينا العسكريين والتقنيين. فلماذا يأتي هؤلاء الجدد؟ لا يزال هناك لغز، وليس باليد سوى التخمين القائم على تحليل فتات المعلومات المسربة من الخارج. هناك، يقولون جاء الروس لـ"تدريب الجيش الفنزويلي" ، و"إنشاء حماية شخصية لمادورو"، و"حماية حقول النفط التي وظف فيها الجانب الروسي أمواله"..

من الغريب أن تتبّع مسار الطائرات يفيد بأن طائرتي النقل العسكريتين الروسيتين، Il-62 و An-124، انطلقتا بالعسكريين.. من سوريا بالذات إلى كراكاس. وهذا يضيف أحجية جديدة: فلعلهم نقلوا إلى فنزويلا اخصائيين "تعمدوا بالبارود".

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