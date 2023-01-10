الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفوز بلقب" الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلقب "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.

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وحصل الرئيس الروسي على (18045 صوتا)، ما يشكل 80,4% من أصل (22426 صوتا) شاركوا في الاستطلاع، الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ(1950 صوتا) بواقع 8.7% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ على المركز الثالث بـ (1006 أصوات) بواقع 4.5% من إجمالي أصوات المشاركين.

وجاء ترتيب مراكز باقي الشخصيات العالمية المشاركة في الاستطلاع على النحو التالي:

المصدر: RT