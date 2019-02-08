سفير روسيا لدى دمشق يؤكد أهمية عودة سوريا لجامعة الدول العربية

أكد السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإنهاء تعليق عضويتها القائم منذ 2011، سوف يكون له أثر إيجابي على مساعي حل الأزمة السورية​​​.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن السفير، أن عددا من الدول العربية يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مثل الجزائر والبحرين وتونس والعراق ولبنان والسودان والبحرين والإمارات، مشيرا إلى أنه من الواضح أن عودة سوريا إلى "العائلة العربية" سيكون له تأثير إيجابي كبير في سياق الجهود الدولية للتغلب على الأزمة السورية، مضيفا أنه لهذا السبب تؤيد روسيا العودة السريعة لسوريا إلى الجامعة العربية.

يذكر أنه من المقرر أن يبحث القادة العرب عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس القادم.

وقال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في حوار نشرته صحيفة المغرب التونسية يوم 29 يناير الماضي، إن "سوريا هي شاغل القمة القادمة، وقمة تونس تجمع الصفوف وستتم في أحسن الظروف، وإن تونس ستعتمد أي قرار ستتخذه القمة العربية بشأن سوريا".

المصدر: سبوتنيك