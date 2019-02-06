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الحريري مغردا: فخور بهذه اللحظة!

أخبار العالم العربي

الحريري مغردا: فخور بهذه اللحظة!
Reuters AZIZ TAHER
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على صفحته في "تويتر"، فيديو يظهر تسلم وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن مهام منصبها، وذيله بعبارة "فخور بهذه اللحظة".

ويظهر الفيديو لحظة استعراض الوزيرة الجديدة، لحرس الشرف، أثناء وصولها الوزارة، لتتسلم حقيبة وزارة الداخلية.

وبدا في الشريط المصور، الوزير السابق نهاد المشنوق وهو يستقبل خليفته.

وقالت ريا الحسن: "وزارة الداخلية، هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن"، معتبرة أن الوضع الأمني في البلاد وصل إلى مرحلة كبيرة من الاستقرار.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه سعد الحريري، قبل أيام، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي ضمت 4 وزيرات بينهن وزيرة للداخلية والبلديات.

المصدر: تويتر سعد الحريري

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