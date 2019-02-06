ظريف لـRT: لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر في شمال سوريا

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه "لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر" شمال سوريا، موضحا أن طهران مستعدة للعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة لاستعادة الحد الأدنى من علاقاتهما.

وقال ظريف لمراسلنا في طهران: "لقد تحدثنا كثيرا مع أصدقائنا في تركيا بشأن عملياتهم العسكرية في سوريا، وكانت مباحثاتنا ثلاثية وثنائية".

وأضاف: "موقفنا هو أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتأمين الحدود مع تركيا وإزالة القلق المشروع لدى أنقرة لحماية أراضيها من الإرهاب، هو أن تنشر دمشق قواتها على الجانب السوري من الحدود".

وتابع: "لا يمكن استبدال احتلال باحتلال آخر، بل الحل هو تحرير تلك الأراضي وانتشار القوات السورية صاحبة الأرض، ونشر سيادتها. السوريون هم من يمكنهم توفير الأمن في تلك المناطق وإيران وروسيا مستعدتان لمساعدة تركيا وسوريا للتوصل إلى حل".

وردا على سؤال حول استعداد طهران للتوسط بين دمشق وأنقرة، قال ظريف: "نحن نعتقد أن العلاقة بين أنقرة ودمشق تصب في صالح المنطقة، وفي حال طلب منا الطرفان ذلك، نحن مستعدون للعب دور الوسيط".

المصدر: RT