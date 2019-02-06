مشاجرة في مجلس النواب الأردني وضرب بالـ"العقال"

نشبت مشاجرة تحت قبة البرلمان الأردني رافقها تراشق بكؤوس مياه بلاستيكية وضرب بـ"العقال"، أثارت موجة تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد اندلع الخلاف بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.

وزعم النائب الرياطي، خلال جلسة رقابية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين قال وزير العدل بسام التلهوني إن الثقة بالقضاء مطلقة.

من جهته قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه لم يطلع على الأرقام التي أشار إليها النائب الرياطي، مضيفا "كان يجب على المسؤولين في سلطة العقبة التواجد تحت القبة للرد".

المصدر: الغد