 
مباشر

سوريا.. القبض على عصابة امتهنت القتل والخطف

أخبار العالم العربي

سوريا.. القبض على عصابة امتهنت القتل والخطف
Sputnik
دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf6l

قبضت دورية تابعة لإدارة الأمن الجنائي السوري، على عصابة امتهنت القتل والخطف وترويع المواطنين في ريف دمشق.

وذكرت صحفية "الوطن" السورية أن العصابة كانت تمارس جرائمها منذ عام 2012.

وقال رئيس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان، إنه "بعد المتابعة والتحري ونصب الكمائن، تم القبض على عصابة اتخذت من خطف وقتل وترويع المواطنين مهنة لها في ريف دمشق".

وأضاف أن "الدورية تعرضت لمعوقات من المقبوض عليهم، لكنها وبفضل حنكة وجدارة عناصرها نجحت في إتمام مهمتها بالقبض على المطلوبين دون وقوع أي خسائر"، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بادعاءات ضد المجرمين بعد إلقاء القبض عليهم.

واعترف أفراد العصابة بخطف أكثر من 40 شخصا من أهالي حجيرة وبيت سحم أثناء وجودهم في بساتينهم الكائنة بالقرب من ريف دمشق وقتلهم بعد إطلاق النار عليهم عشوائيا نتيجة تخلف ذويهم عن دفع الفدية.

إقرأ المزيد
سوريا.. تفاصيل ضبط عصابة تهريب سيارات استغلت وضع أصحابها
سوريا.. تفاصيل ضبط عصابة تهريب سيارات استغلت وضع أصحابها

كما أقروا بخطف 92 شخصا من أهالي بلدات يلدا وببيلا وحجيرة، واعترف أحدهم بالاشتراك مع أفراد العصابة في خطف مواطن وزوجته معا.

المصدر: "الوطن" السورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فازت بورقة ياناصيب بقيمة 50 ألف دولار لكن كان مصيرها السجن!