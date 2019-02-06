سوريا.. القبض على عصابة امتهنت القتل والخطف

قبضت دورية تابعة لإدارة الأمن الجنائي السوري، على عصابة امتهنت القتل والخطف وترويع المواطنين في ريف دمشق.

وذكرت صحفية "الوطن" السورية أن العصابة كانت تمارس جرائمها منذ عام 2012.

وقال رئيس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان، إنه "بعد المتابعة والتحري ونصب الكمائن، تم القبض على عصابة اتخذت من خطف وقتل وترويع المواطنين مهنة لها في ريف دمشق".

وأضاف أن "الدورية تعرضت لمعوقات من المقبوض عليهم، لكنها وبفضل حنكة وجدارة عناصرها نجحت في إتمام مهمتها بالقبض على المطلوبين دون وقوع أي خسائر"، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بادعاءات ضد المجرمين بعد إلقاء القبض عليهم.

واعترف أفراد العصابة بخطف أكثر من 40 شخصا من أهالي حجيرة وبيت سحم أثناء وجودهم في بساتينهم الكائنة بالقرب من ريف دمشق وقتلهم بعد إطلاق النار عليهم عشوائيا نتيجة تخلف ذويهم عن دفع الفدية.

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كما أقروا بخطف 92 شخصا من أهالي بلدات يلدا وببيلا وحجيرة، واعترف أحدهم بالاشتراك مع أفراد العصابة في خطف مواطن وزوجته معا.

المصدر: "الوطن" السورية