السودان.. اعتقال قيادات في المعارضة بينها ابنة الصادق المهدي

أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اعتقال أمينته العامة سارة نقد الله، وابنة زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي.

وأوضح الحزب في بيان، أن القياديتين في الحزب "اعتقلتا خلال وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم اليوم، وتعاملت القوات الأمنية مع المحتجين بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية".

وقفـات إحتجاجية ناجحة، وإعتقال عشرات منهم الأمينة العامة لحزب الأمة القوميhttps://t.co/gKjD143MsE#تسقط_بس — حزب الأمة القومي (@AlimamsMedia) February 5, 2019

وأضاف البيان: "اعتقلت القيادية في الحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي البارز نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال"، مشيرا إلى "اعتقال أكثر من 80 من أعضاء وقيادات حزب الأمة"، منذ بدء الاحتجاجات.

وفرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، وقفات احتجاجية في العاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.

وأعلن حزب الأمة، الأربعاء الماضي، أن "السلطات أوقفت نائبة رئيس الحزب، السيدة مريم الصادق المهدي"، قبل أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن الإفراج عنها.

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واندلعت احتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي، منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى بلغ 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

المصدر: الأناضول