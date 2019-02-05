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رئيس وفد الحكومة اليمنية لـRT: اللقاء كان إيجابيا

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رئيس وفد الحكومة اليمنية لـRT: اللقاء كان إيجابيا
Reuters MUHAMMAD HAMED
رئيس الوفد الحكومي اليمني هادي هيج
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أعلن رئيس الوفد الحكومي اليمني هادي هيج إثر اجتماع عمان اليوم أن اللقاء في عمان كان إيجابيا تم فيه التباحث في كافة التفاصيل بشأن الرد على الملاحظات.

وصرح رئيس الوفد الحكومي اليمني في حديث لـ RT أنه "تم استلام الردود ولم ندقق بها بعد"، مضيفا أنه متفائل للتوصل إلى حل وأنهم يسعون لبناء الثقة، والاجتماع دليل على ذلك.

وأوضح أن هناك بعض المعيقات والتحديات بشأن الإفادات وعليها بعض الملاحظات "لأننا لم نبحث الردود للآن. مثل المشمولين بالقرار الأممي مثل بعض المحاكمين، و نحن بصدد الردود على  الملاحظات خاصة على  إفادات سلبية بخصوص قائمة 232".

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وأكد أن هذا اللقاء محوري وأساسي خاصة إذا تم الخروج  بقائمة حقيقية و"إذا لم نخرج بقائمة سيكون للملف قضايا أخرى".

وأضاف أن هذا الملف متحرك لذلك ستبقى اللقاءات قائمة لأن الحرب مستمرة.

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين طرفي النزاع اليمني برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم في السويد حول تبادل الأسرى.

المصدر: RT

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