رئيس وفد الحوثيين لـRT: لدينا أسرى سعوديون بينهم ضباط برتب عالية

صرح رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى، في العاصمة الأردنية عمّان، بأن لدى الحوثيين عددا من الأسرى السعوديين، موضحا أن بينهم ضباط برتب رفيعة.

وقال عبد القادر في حديث لـRT، "لدينا عدد من الأسرى السعوديين ومن بينهم ضباط برتب عالية. ومصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين سواء في الداخل أو الخارج".

وأشار رئيس الوفد الحوثي، إلى أن "السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى، كونها هي قائدة التحالف العربي".

السعودية تقود تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس 2015، يدعم القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة مسلحي "جماعة الحوثيين".

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين طرفي النزاع اليمني برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم في السويد حول تبادل الأسرى.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أجرى وفدا الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" محادثات مباشرة في السويد، توصل خلالها الفرقاء اليمنيون إلى اتفاقات وتفاهمات في أكثر من ملف.

المصدر: RT