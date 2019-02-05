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البرادعي يوجه انتقادات لاذعة حول مقترحات تعديل الدستور في مصر

أخبار العالم العربي

البرادعي يوجه انتقادات لاذعة حول مقترحات تعديل الدستور في مصر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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حذر نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، من محاولة تغيير الدستور دون توافق، وذلك وسط جدل تشهده مصر بعد تقديم أعضاء في البرلمان مقترحات لتعديله.

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وتساءل البرادعي مستنكرا من خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل نحن من الجهل ألا نفهم أن الدستور هو عقد توافقي بين كافة الأطراف وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر؟ هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟ هل نحن من الغباء ألا نفهم من تجاربنا المريرة أن دستورا غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه؟".

وتابع: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير 2011".

ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددا، رغم أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط.

المصدر: تويتر + RT

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