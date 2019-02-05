الأمن الروسي يجهّز أقفاص الاتهام للدواعش

شرع فريق خاص من المحققين الروس في تحريات واسعة النطاق في سوريا، استمرارا لملاحقة إرهابيي داعش والجماعات المسلحة هناك، ومحاكمة من يقع في قبضة العدالة وتثبت إدانته منهم.

وقال نائب رئيس لجنة التحقيق الروسية إيغور كراسنوف في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، إن فريق المحققين الروس، يجري تحرياته في كل هجوم تعرض له عناصر الجيش الروسي في سوريا وتسبب بمقتل أو إصابة مواطني روسيا.

ويشمل التحقيق كذلك تقييم الأضرار المادية التي تحملها الجانب الروسي نتيجة نشاط الإرهابيين.

وأشار كراسنوف، إلى أن لجنة التحقيق تأمل في محاكمة إرهابيي داعش وغيره في روسيا وسوريا.

وذكر، أنه تم بمساعدة الهيئات الأمنية السورية والروسية، جمع ملفات ضخمة عن الدواعش تتضمن أدلة إدانتهم بجرائم فظيعة، وستبرزها النيابة الروسية أمام المحاكم السورية والروسية لدى مقاضاة هؤلاء المجرمين.

المصدر: لينتا رو