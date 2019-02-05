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ترويج خديجة لكتابها عن خاشقجي يثير حفيظة السعوديين!

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ترويج خديجة لكتابها عن خاشقجي يثير حفيظة السعوديين!
AFP
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وصف كاتب سعودي ترويج خديجة جنكيز، لكتاب عن خطيبها جمال خاشقجي، بـ "الجريمة النكراء" وبأنها حوّلت المأساة إلى تجارة، وبأن "إصرارها على استثارة المشاعر يثير التساؤلات".

واتهم الكاتب محمد صبح مجددا خديجة جنكيز، بأنها تتستر "وراء هوية زائفة لشخصيتها بتسمية نفسها خطيبة خاشقجي"، وهي من بين أطراف "استغلوا الصحفي جمال خاشقجي حيا وميتا، واتخذوا من إبداء التعاطف مع فجيعته الإنسانية، معبرا لتمرير مآربهم ومصالحهم الشخصية والسياسية".

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ورأى صبح أن خديجة جنكيز تصر على "الاستمرار في استثارة المشاعر حول جانبها المأساوي، للاحتفاظ بوجودها ضمن دائرة الاهتمام بالقضية، وعلى الرغم من أن هذا الإصرار أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه، إلا أن أحدا لم يتوقع أن يكون الهدف منه الكسب المادي، لكن ذلك تحديدا هو ما يصعب استبعاده حاليا، بعد الفعل الذي أقدمت عليه جنكيز أخيرا، وعبرت عنه اليوم في تويتر".

وتساءل الكاتب في هذا السياق مستنكرا: "ألا تدرك خديجة جنكيز، أن تحويل قضية جمال خاشقجي إلى عملية تجارية للتربح من ورائها، يعد بمثابة اغتيال معنوي له، وعدم احترام لذكراه؟".

وأجاب صبح عن تساؤله مشددا على أن خديجة "تدرك ذلك، لكن حرصها على جمع المال، وتحقيق الشهرة طغى على أي اعتبارات أخرى لديها".

وتنبأ الكاتب بأن جنكيز ستتفاجأ في الأيام المقبلة بأن "اغتيالها المعنوي لـ(خاشقجي) وهو بكل المعايير جريمة نكراء سيفقدها أي مصداقية لاستثمار مأساته مرة أخرى، وسيفسد عليها بقية مشروعاتها".

المصدر: سبق

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