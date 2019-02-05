ترويج خديجة لكتابها عن خاشقجي يثير حفيظة السعوديين!

وصف كاتب سعودي ترويج خديجة جنكيز، لكتاب عن خطيبها جمال خاشقجي، بـ "الجريمة النكراء" وبأنها حوّلت المأساة إلى تجارة، وبأن "إصرارها على استثارة المشاعر يثير التساؤلات".

واتهم الكاتب محمد صبح مجددا خديجة جنكيز، بأنها تتستر "وراء هوية زائفة لشخصيتها بتسمية نفسها خطيبة خاشقجي"، وهي من بين أطراف "استغلوا الصحفي جمال خاشقجي حيا وميتا، واتخذوا من إبداء التعاطف مع فجيعته الإنسانية، معبرا لتمرير مآربهم ومصالحهم الشخصية والسياسية".

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ورأى صبح أن خديجة جنكيز تصر على "الاستمرار في استثارة المشاعر حول جانبها المأساوي، للاحتفاظ بوجودها ضمن دائرة الاهتمام بالقضية، وعلى الرغم من أن هذا الإصرار أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه، إلا أن أحدا لم يتوقع أن يكون الهدف منه الكسب المادي، لكن ذلك تحديدا هو ما يصعب استبعاده حاليا، بعد الفعل الذي أقدمت عليه جنكيز أخيرا، وعبرت عنه اليوم في تويتر".

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بعد أن ذرفت دموع التماسيح عليه

وإستغلت قضيته لأشهر

حتى نالت الشهرة التي تؤهلها للنشر والتسويق



هاهي اليوم تنشر مذكراتها على أساس شخصية وقضية المرحوم جمال خاشقجي



خديجة جنكيز



خطيبة خاشقجي ...

التي إستغلته حياً وميتاً#جمال_خاشقجي#خطيبة_خاشقجيpic.twitter.com/LhUdnso3lz — ғąɧđ ąℓ-ɱσɧąɱεđ (🇸🇦)ksa(🇸🇦) (@fma_mohamd99) February 4, 2019

وتساءل الكاتب في هذا السياق مستنكرا: "ألا تدرك خديجة جنكيز، أن تحويل قضية جمال خاشقجي إلى عملية تجارية للتربح من ورائها، يعد بمثابة اغتيال معنوي له، وعدم احترام لذكراه؟".

خديجة جنكيز ، يعني الراجل لسه دمه مبردش ، وانت منزله كتاب تهري فيه عن سيرته وعلاقته بيكي وبالعالم ! @mercan_resifi — Hjaj ali ® الحجاج بن علي (@hjajali) February 5, 2019

وأجاب صبح عن تساؤله مشددا على أن خديجة "تدرك ذلك، لكن حرصها على جمع المال، وتحقيق الشهرة طغى على أي اعتبارات أخرى لديها".

وربما مجموعة أو إدارة تأليف متكاملة والإسم خديجة جنكيز — د تركي القبلان (@TurkiGoblan) February 4, 2019

وتنبأ الكاتب بأن جنكيز ستتفاجأ في الأيام المقبلة بأن "اغتيالها المعنوي لـ(خاشقجي) وهو بكل المعايير جريمة نكراء سيفقدها أي مصداقية لاستثمار مأساته مرة أخرى، وسيفسد عليها بقية مشروعاتها".

المصدر: سبق