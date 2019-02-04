مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتعلن عن ارتفاع درجات الحرارة

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أحمد عبد العال، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم وغدا، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لترتفع إلى 31 درجة مئوية.

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وأوضح أن درجات الحرارة في مصر ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية من 7-8 درجات مئوية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء، مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف عبد العال، أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء، بنسبة تتراوح ما بين 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصح عبد العال المواطنين خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وتعد درجات الحرارة التي تتعرض لها مصر "ظاهرة عجيبة"، حيث يعد وصول درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية غير مألوف لشهر فبراير، الذي يعد من أكثر الشهور برودة في السنة.

المصدر: أخبار اليوم