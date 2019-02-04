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وزير الخارجية السوري يزور طهران غدا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السوري يزور طهران غدا
Sputnik Sergey Mamontov
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم
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أعلنت طهران أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيزور غدا الثلاثاء العاصمة الإيرانية للقاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، محمد جواد ظريف، ورئيس البلاد، حسن روحاني.

وأوضح مصدر في الخارجية الإيرانية لـ"RT" أن المعلم سيعقد الثلاثاء لقاء مع ظريف في الساعة 12:00 بتوقيت طهران.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن وقعت الحكومتان السورية والإيرانية، يوم 28 يناير الماضي، اتفاقا حول التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بعيد الأمد بين البلدين بالإضافة إلى مذكرات ثنائية في مجالات مختلفة في خطوة وصفتها دمشق بالتاريخية ومن شأنها أن تثبت دور إيران في إعادة إعمار سوريا.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقات خلال زيارة قام بها إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إلى سوريا، وعقد لقاءين مع رئيس وزرائها، عماد خميس، ورئيسها، بشار الأسد.

المصدر: RT

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