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الجبير: نجري مشاورات مع الدول العربية للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا

أخبار العالم العربي

الجبير: نجري مشاورات مع الدول العربية للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا
Reuters
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير أن بلاده تجري مشاورات مع عدة دول عربية للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

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وشدد الجبير لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي، في بروكسل، اليوم الاثنين، على أن العلاقات بين الدول العربية والأوروبية تاريخية ومميزة، وهناك فرص واعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والدول الأوروبية.

وأشار الجبير إلى أن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

يذكر أن اجتماعا ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر عقد أواخر الشهر الماضي في الأردن، بحث أزمات المنطقة كافة وعلى رأسها الأزمة السورية، ووفق مصدر مطلع كانت عودة سوريا إلى الجامعة العربية أهم مواضيع البحث.

المصدر: "عكاظ"

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