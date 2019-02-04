مصر.. إحالة أوراق 8 متهمين في محاولة اغتيال السيسي وولي عهد السعودية السابق إلى المفتي

قررت المحكمة العسكرية في مصر، الاثنين، إحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، للمفتي.

إقرأ المزيد

وحددت المحكمة جلسة 6 مارس للنطق بالحكم، حيث نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 في شمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

المصدر: وكالات