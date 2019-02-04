لافروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية قارب على الانتهاء

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم من بيشكيك عاصمة قرغيزيا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء.

وقال لافروف متحدثا أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك: "بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء".

كما أشار لافروف إلى أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا، ستعقد في الـ14 من فبراير في سوتشي الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"