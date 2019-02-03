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تشاووش أوغلو يتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال أيام

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو يتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال أيام
Reuters Denis Balibouse
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه تقرر تشكيل اللجنة الدستورية السورية في غضون بضعة أيام.

وقال أوغلو: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور (السوري)".

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وأعلن تشاووش أوغلو في وقت سابق أن قمة ستجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران ستنعقد في مدينة سوتشي الروسية في 14 فبراير الحالي.

وفي الأيام الأخيرة بحث وفد روسي رفيع في كل من أنقرة وطهران سبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

المصدر: نوفوستي

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