ممثل سوري: "نص الراتب صار آجار ونص الناس بلا بيوت"

نشر الممثل السوري المشهور قاسم ملحو، مقطعا صوتيا عبر صفحته في "الفيسبوك" ينتقد فيه الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها سوريا إثر سنوات الحرب.

وانتقد ملحو في الفيديو الأوضاع المعيشية ونقص الموارد الأساسية وغلاء الأسعار وانخفاض قيمة العملة السورية.

وأشاد الممثل بالشعب السوري "الذي لا يزال صامدا رغم الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه البلد".

جدير بالذكر أن العديد من الفنانين السوريين أمثال شكران مرتجى، وسلاف فواخرجي وغيرهما تحدثوا عن سوء الوضع الخدمي والمعيشي، وناشد بعضهم الرئيس السوري بشار الأسد التدخل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي