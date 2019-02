بالصور.. العاهل الأردني يصل تونس

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في مقدمة مستقبلي جلالة الملك عبدالله الثاني في مطار #تونس قرطاج الدولي #الأردن



President of #Tunisia Beji Caid Essebsi receives His Majesty King Abdullah II at Tunis-Carthage International Airport#Jordanpic.twitter.com/EVAkrgdt0s