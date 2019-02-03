عقيلة أردوغان تشكر العاهل الأردني والملكة رانيا العبد الله على زيارتهما تركيا

شكرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل الأردني عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله على زيارتهما تركيا.

وكتبت أمينة أردوغان على "تويتر": "أمضينا أمسية اسطنبولية جميلة مع ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله. أشكر صاحبي الجلالة على زيارتهما الكريمة".

وكان العاهل الأردني قد وصل وعقيلته الملكة رانيا إلى اسطنبول أمس السبت، بدعوة من الرئيس أردوغان.

Ürdün Kralı II.Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik.Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



We had a lovely Istanbul evening with Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah.

I thank Their Majesties for their kind visit. pic.twitter.com/RHRqfTo67y — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) ٢ فبراير ٢٠١٩

وعقب تركيا، سيغادر الملك الأردني إلى تونس اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

المصدر: "تويتر"