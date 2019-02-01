عمان تعلن عن جولة خارجية للعاهل الأردني تشمل تركيا وتونس

أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، عن جولة خارجية يجريها الملك عبدالله الثاني ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبدالله، تستمر يومين يزور خلالها تركيا وتونس.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يقوم يوم غد السبت، بزيارة إلى #تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، ثم يتوجه جلالته ترافقه جلالة الملكة إلى #تونس يوم الأحد المقبل، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الباجي قايد السبسي #الأردن — RHC (@RHCJO) 1 февраля 2019 г.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أن الجولة تبدأ يوم غد السبت، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب تركيا، سيتوجه الملك الأردني إلى تونس يوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

المصدر: الديوان الملكي الأردني