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عمان تعلن عن جولة خارجية للعاهل الأردني تشمل تركيا وتونس

أخبار العالم العربي

عمان تعلن عن جولة خارجية للعاهل الأردني تشمل تركيا وتونس
AFP
الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا (صورة أرشيفية)
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أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، عن جولة خارجية يجريها الملك عبدالله الثاني ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبدالله، تستمر يومين يزور خلالها تركيا وتونس.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أن الجولة تبدأ يوم غد السبت، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب تركيا، سيتوجه الملك الأردني إلى تونس يوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

المصدر: الديوان الملكي الأردني

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