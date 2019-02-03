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أنباء عن وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرا بجراحه

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أنباء عن وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرا بجراحه
Reuters
اليمن- أرشيف
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أفادت وسائل إعلام يمنية، بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني في الإمارات متأثرا بجراحه ولا تأكيد رسميا حتى الآن.

ووفقا للمصادر، فقد أصيب الزنداني في استهداف قاعدة العند بطائرة حوثية مسيرة الشهر الماضي وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفيات عدن.

وكانت جماعة أنصار قد أعلنت الشهر الماضي، استهدافها منصة حفل تخرج بقاعدة العند بمحافظة لحج اليمنية، حضره قيادات عسكرية رفيعة بطائرة مسيرة وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و8 إصابات وفق الإحصائيات الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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