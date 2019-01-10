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إنترفاكس نقلا عن السفير الفلسطيني: تعليق زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو

لحظة استهداف الحوثيين الاستعراض العسكري في قاعدة العند اليمنية بطائرة مسيرة

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لحظة استهداف الحوثيين الاستعراض العسكري في قاعدة العند اليمنية بطائرة مسيرة
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف العرض العسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج اليمنية، اليوم الخميس، الذي خلف 4 قتلى و8 مصابين، بحسب المعطيات الأولية.

ونشر الفيديو موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وأعلن الحوثيون عن تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة استهدفت القاعدة، التي تعتبر أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

المصدر: إرم نيوز

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