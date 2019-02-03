الملكة نور تعلق على فوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم

علقت الملكة نور الحسين، عقيلة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال على فوز قطر في مباراة كأس آسيا 2019 وتجاهل وسائل إعلام بعض الدول الخليجية فوز المنتخب القطري.

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وكتبت الملكة نور عبر حسابها في "تويتر": هذه "سياسة طلاب الحضانة".

تغريدة الملكة جاءت ردا على تغريدة سابقة نشرها المخرج والممثل الهندي جافيد جيفري، وأشار فيها إلى محاولة وسائل إعلام إماراتية وسعودية، تجاهل فوز قطر في بطولة كأس أمم آسيا على حساب اليابان، إلى درجة عدم ذكر بعض الصحف اسم قطر في الخبر.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي