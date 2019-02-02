"كفو كفو يا عنابي"... القادة العرب وأردوغان والجيش الإسرائيلي يهنؤون قطر بفوزها

تتوالى التهاني والتبريكات على المنتخب القطري بعد تتويجه بلقب بطولة آسيا لكرة القدم 2019، عقب تجاوزه نظيره الياباني بثلاثة أهداف لواحد.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه الأخير عن "تهانيه لقطر قيادة وشعبا بفوز منتخبها بكأس آسيا لكرة القدم 2019".

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات بنجاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم (الإمارات 2019) https://t.co/SirZB0oE3I#الكويت#كونا

(أ.ف) pic.twitter.com/Jz9b7gLvRD — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١ فبراير ٢٠١٩

كما هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قطر بالفوز بالبطولة، مشيدا بأداء لاعبي منتخب قطر طوال منافسات البطولة.

الرئيس عباس يبعث ببرقية تهنئة لأمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019 pic.twitter.com/AZ6uLcNdyK — وكالة صفا (@SafaPs) ١ فبراير ٢٠١٩

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد بعث برقية تهنئة باسمه واسم الشعب الفلسطيني لأمير قطر أعرب فيها عن تمنياته "بالمزيد من التقدم والنجاحات والرخاء لقطر وأهلها".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهنئ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم 2019. pic.twitter.com/gKPJpdrnCE — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ١ فبراير ٢٠١٩

وذكر المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، اتصل بأمير قطر للتهنئة و"أشاد بجهود لاعبي المنتخب القطري وفوزهم بكأس البطولة".

كما عبر رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم عن سعادته بفوز المنتخب القطري وكتب على حسابه في موقع "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب قطر الشقيق، فوزه المستحق بكأس آسيا، وتهنئة من القلب إلى الأشقاء في الإمارات الحبيبة على التميز والإبداع في تنظيم البطولة".

ألف مبروك لمنتخب قطر الشقيق لكرة القدم ، فوزه المستحق بكأس آسيا ، وتهنئة من القلب إلى الأشقاء في الامارات الحبيبة ، على التميز والابداع في تنظيم البطولة . — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) ١ فبراير ٢٠١٩

واعتبر رئيس مجلس الوزراء في حكومة الحوثيين بصنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور الفوز القطري "إنجازا عربيا قبل أن يكون قطريا"، لافتا إلى "ما يحمله هذا الفوز من أهمية وقيمة معنويه كبيرة للمنتخب قبيل استضافته بطولة كأس العالم 2022".

كما لم يتخلف الجيش الإسرائيلي عن ركب المهنئين، إذ كتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على "تويتر": "مثل النتيجة التي كنا نتوقعها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بهرام قاسمي هنأ قطر حكومة وشعبا، وهنأ المنتخب القطري بالفوز بكأس آسيا 2019 الذي استضافته الإمارات.

الأندية العالمية ونجوم الكرة يهنئون قطر بالآسيوية

وعبّر العديد من نجوم كرة القدم العربية وبعض الأندية العالمية عن سعادتهم بتتويج قطر الآسيوي، حيث كتب الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي: "كفو كفو يا عنابي تهانينا لجماهيرنا في قطر والوطن العربي بأكمله فوز المنتخب القطري ببطولة آسيا".

كفو كفو يا عنابي 🇶🇦

تهانينا لجماهيرنا في قطر والوطن العربي بأكمله فوز المنتخب القطري ببطولة #كأس_آسيا2019 — إنتر (@Inter_ar) ١ فبراير ٢٠١٩

مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل أسيا شرفتوا كل العرب ...العنابي ٢٠١٩ إمتياز مع مرتبة الشرف — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١ فبراير ٢٠١٩

من جهته، كتب نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة عبر صفحته في "تويتر": "مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل آسيا شرفتوا كل العرب، العنابي 2019 امتياز مع مرتبة الشرف".

قطر بطل لآسيا 🇶🇦🏆

ألف مبروك للشعب القطري بهذا التتويج التاريخي 🥇🎉 pic.twitter.com/31ErKWsi6E — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) ١ فبراير ٢٠١٩

في حين كتب نجم الكرة التونسية السابق طارق ذياب: "قطر بطل آسيا، ألف مبروك للشعب القطري بهذا التتويج التاريخي".

وحقق منتخب قطر بطولة آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على اليابان بنتيجة 3-1، حيث أحرز أهداف المباراة المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

المصدر: RT