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العراق يتسلم من الأردن 1300 قطعة أثرية

أخبار العالم العربي

العراق يتسلم من الأردن 1300 قطعة أثرية
RT
رئيسا وزراء العراق عادل عبد المهدي، والأردن عمر الرزاز، عند الحدود الأردنية العراقية
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تسلم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم السبت، من نظيره الأردني عمر الرزاز، 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية .

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وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "الأخير شكر نظيره الأردني لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق".

وأضاف نقلا عن عبد المهدي أن "هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية وإعادتها ربح للعراق والأردن".

وبحسب البيان "فقد تم توقيع محضر تسليم القطع الأثرية بعد جلسة مباحثات مشتركة عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة".

RT

 

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المصدر: RT

 

 

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