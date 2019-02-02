رئيسا وزراء العراق والأردن يلتقيان على الحدود

التقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد نظيره الأردني عمر الرزاز على الحدود العراقية الأردنية، في إطار التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وقال مراسل RT في بغداد إن اللقاء يأتي تمهيدا لافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين وتنفيذ الاتفاق الموقع بينهما في 29 ديسمبر الماضي.

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كما نقلت مراسلتنا في الأردن، أن وفدي البلدين عقدا اجتماعا قدم في مستهله رئيس الحكومة العراقية الشكر للأردن على ضبط وإعادة قطع أثرية نادرة للعراق.

RT

وشدد عبد المهدي على تمسك العراق بتعهداته وتطلعه لعلاقات تكاملية مع جميع الأشقاء، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ستمنح الاستقرار وفرص العمل لشعبي البلدين.

RT

وأكد أن بغداد تطمح إلى تطوير الصناعة العراقية والتبادل التجاري ما يوفر للأردن إمكانية الاستفادة من طاقات العراق.

RT

من جانبه أكد رئيس الحكومة الأردنية على وجوب "تنفيذ الاتفاقات بين البلدين ووضع النقاط على الحروف".

وأشار الرزاز إلى أن البلدين عالجا ملفات عالقة بينهما منذ 20 عاما، وأضاف: "وجودنا اليوم تأكيد على نجاحات العراق في تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب".

وذكر مراسلنا أن لجنة أمنية خدمية تعمل منذ يومين على إكمال كافة الإجراءات الخاصة بفتح منفذ طريبيل مع الأردن، وأن اللجنة قد وضعت اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاق فتح المعبر.

المصدر: RT