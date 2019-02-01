 
مباشر

العراق يجدد إعفاء مجموعة سلع أردنية من الرسوم الجمركية

مال وأعمال

العراق يجدد إعفاء مجموعة سلع أردنية من الرسوم الجمركية
Globallookpress
العراق يجدد إعفاء مجموعة سلع أردنية من الرسوم الجمركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/legg

وافقت الحكومة العراقية اليوم الجمعة على تمديد إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، بعد إعفاء هذه المواد للمرة الأولى عام 2017.

إقرأ المزيد
أرشيف - الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح في بغداد
وثيقة: هذا ما قدمه العراق من تسهيلات نفطية للأردن

وورد في تعميم صادر عن وزارة المالية العراقية: "استثناء قائمة المنتجات الأردنية المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2016".

ووقع العراق والأردن مؤخرا عددا من الاتفاقات شملت التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية، إضافة لإنشاء منطقة تجارية حرة قرب الحدود بين البلدين، وإعادة إحياء مشروع قديم لمد أنبوب لضخ النفط من جنوب العراق إلى ميناء العقبة الأردني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطف العرائس في القوقاز وآسيا الوسطى.. ما السبب وكيف يتم الأمر؟