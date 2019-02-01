زعماء يهنئون أمير قطر بإحراز منتخب بلاده كأس آسيا 2019

هنأ أمير الكويت والرئيس التركي اليوم الجمعة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم 2019.

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وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد، رسالتي تهنئة إلى الشيخ تميم بفوز منتخب العنابي، وثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة.

كما هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره القطري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة إن آل ثاني "تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيه عن تهانيه لسموه وللشعب القطري بمناسبة فوز منتخب البلاد لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019".

بدوره، أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية بجهود لاعبي المنتخب القطري والفوز الكبير الذي حققوه، متمنيا مزيدا من الإنجازات الرياضية لدولة قطر، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم.

وحقق "العنابي" إنجازا تاريخيا بتتويجه ببطولة آسيا، بتغلبه على منافسه الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية التي استضافتها الإمارات.

المصدر: وكالات