بعد التتويج بلقب كأس آسيا.. استقبال رسمي وشعبي بانتظار لاعبي المنتخب القطري

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تنظيم استقبال رسمي وشعبي ورياضي لمنتخبه العنابي، بعد التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على اليابان 3-1 في المباراة النهائية.

وستعود بعثة المنتخب القطري، عصر السبت إلى الدوحة، وينتظر أن يخرج الآلاف لاستقباله والتعبير عن الفرحة بالفوز باللقب القاري.

وعاش الجمهور القطري والمقيمون في الدوحة فرحة غير طبيعية بعد لحظات من إطلاق الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف صافرة النهاية للمباراة النهائية بفوز المنتخب القطري 3-1، وانطلقت مسيرات الأفراح بالسيارات في العاصمة الدوحة وشارعها الرئيسي الكورنيش وفي كل المدن، احتفالا بحصول المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه على لقب بطل القارة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يخوض فيها منتخب قطر المباراة النهائية في تاريخه، علما بأن أبرز نتائجه قبل ذلك كانت بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011.

المصدر: وكالات