إصابة 32 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإصابة 32 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ 45 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة".

وأوضح أن "عشرات آخرين أصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز" المسيل للدموع، مؤكدا أن من بين المصابين "صحفيا ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح".

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وفي السياق نفسه، نقل مراسلنا في غزة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، قوله في بيان، إن "حصيلة ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30 مارس 2018، وحتى تاريخ إصدار البيان، بلغت 262 شهيدا، من بينهم 11 شهيدا تحتجز سلطات الاحتلال جثثهم، منهم 3 أطفال، و185 قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، منهم 36 طفلا، وسيدتان، و8 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و3 مسعفين، وصحفيان اثنان".

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وأضاف البيان أن عدد المصابين بلغ "14353 منهم 2991 طفلا، و623 سيدة، و170 مسعفا، و149 صحفيا، ومن بين المصابين 7605 أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 1410 أطفال، و150 سيدة".

المصدر: RT + وكالات