بالفيديو.. مستعربون يعتقلون قاصرين في مخيم شعفاط

أطلقت الشرطة الإسرائيلية عملية أمنية بمشاركة مستعربين في مخيم شعفاط بالقدس، اعتقلت خلالها عدة قاصرين فلسطينيين أثناء رشقهم زجاجات حارقة على السيارات.

وألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص، أصيب أحدهم بجروح أثناء توقيفه، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم الإفراج عن أحد الموقوفين، البالغ 13 عاما من العمر. ولا يزال قاصران آخران من مخيم شعفاط، عمرهما 13 و14 عاما رهن التوقيف.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية تصرفات الموقوفين بـ "نشاط إرهابي يهدد سلامة المواطنين".

المصدر: وكالات