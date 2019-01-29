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الصحة الفلسطينية: 14 مصابا جراء قمع الجيش الإسرائيلي لفعاليات "الحراك البحري" في غزة

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الصحة الفلسطينية: 14 مصابا جراء قمع الجيش الإسرائيلي لفعاليات
baladnaa.com
فعاليات "الحراك البحري" في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 14 فلسطينيا أصيبوا بجروح جراء قمع إسرائيل لفعاليات "الحراك البحري" الـ22 شمال القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في القطاع، أشرف القدرة، عبر تغريدة على حسابه في تويتر، بأن مسعفا أصيب هو الآخر جراء إطلاق النار من قبل الجيش.

وأورد القدرة أيضا أن مواطنا فلسطينيا البالغ من عمره 47 عاما توفي اليوم الثلاثاء متأثرا بجراحه الذي أصيب بها يوم الجمعة الماضي، عندما تعرض لقنبلة غاز في الوجه من قبل القوات الإسرائيلية قرب بلدة البريج في القطاع.

من جهتها، أوردت وكالة "معا" الفلسطينية أن أحد المصابين، وهو سائق جرافة، حالته خطرة، مشيرا إلى أنه جرح قبل بدء فعاليات "الحراك البحري" على شواطئ مدينة بيت لاهيا، حيث أطلقت زوارق الجيش النار بكثافة نحو 20 قاربا اقتربت من الحدود البحرية بين القطاع وإسرائيل.

وذكرت "معا" أن آلاف الفلسطينين وصلوا، عصر اليوم، الى شواطئ بيت لاهيا، تلبية لدعوة من الهيئة العليا لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" للمطالبة برفع الحصار البحري عن قطاع غزة.

المصدر: "معا" + RT

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