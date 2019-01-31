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الجيش الأمريكي يعلن مقتل 24 متشددا في ضربة جوية بالصومال

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الجيش الأمريكي يعلن مقتل 24 متشددا في ضربة جوية بالصومال
Reuters Hamad I Mohammed
حاملة طائرات أمريكية - أرشيف
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أعلن الجيش الأمريكي الخميس، مقتل 24 متشددا في ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع له الأربعاء، بالقرب من منطقة شبيلي وسط الصومال.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان، أنها "تعتقد أن الضربة التي وقعت في منطقة هيران، لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين".

وأضاف البيان، أن "الجيش شن الغارة ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب على القوات الحكومية الصومالية في إقليم جوبا السفلي".

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وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي حركة "الشباب" المتشددة، فيما أعلن الجيش الأمريكي الشهر الماضي أنه قتل 62 متشددا في 6 ضربات جوية.

المصدر: رويترز

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