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مقتل 52 شخصا بغارة أمريكية في الصومال

أخبار العالم العربي

مقتل 52 شخصا بغارة أمريكية في الصومال
Reuters
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان، أن الجيش الأمريكي قتل 52 شخصا وصفتهم بالمتشددين في غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى بالصومال اليوم السبت.

وأضاف بيان القيادة، أن الجيش شن هذه الغارة ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب المتطرفة على القوات الحكومية الصومالية.

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وشنت "حركة الشباب" هجوما خاطفا على مركز للشرطة، في إقليم جوبا السفلى،  أعقبته اشتباكات عنيفة بين عناصر من مقاتلي الشباب والقوات الحكومية، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة في محيط المركز العسكري.

المصدر: رويترز

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