البحرين.. الإعدام والمؤبد للمتهمين الـ23 بتأسيس خلية إرهابية

View this post on Instagram

‎صرح المستشار الدكتور احمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 31/01/2019 على احد المتهمين في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموالاً لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب و حيازة المولوتوف بمعاقبته بالإعدام وبإسقاط الجنسية عنه . وكان قد سبق الحكم على 23 متهم في الدعوى المذكورة بمعاقبة المتهم الاول بالاعدام وبالسجن المؤبد الى باقي المتهمون عما اسند اليهم وباسقاط الجنسية عن جميع المتهمون وتغريم المتهمان الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف وبنظر الدعوى امام محكمة التمييز بشأن المتهم المحكوم بالاعدام فقد قضت بنقض الحكم المعروض بالنسبة له واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها من جديد والتي قضت بحكمها سالف الذكر ،،