البحرين.. الإعدام والمؤبد للمتهمين الـ23 بتأسيس خلية إرهابية

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 23 متهما في إطار قضية تأسيس جماعة إرهابية ومهاجمة أفراد الأمن عام 2014 في منطقتي دمستان وكرزكان.

وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، عبر حسابه في "إنستغرام"، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، اليوم الخميس، حكمها على أحد المتهمين بمعاقبته بالإعدام، وبالسجن المؤبد على باقي المتهمين وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

وتضمت قائمة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص التهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذا لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف.

وأوضح الحمادي أن تفاصيل القضية تعود إلى الثامن من ديسمبر 2014، حين قام أشخاص مجهولون بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان الواقعة في المحافظة الشمالية، التي يشكل الشيعة غالبية سكانها، واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بغرض إحداث أعمال شغب وتفجيره فيهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة جراء التفجير.

وتتعلق القضية أيضا بانفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين داخل منطقة كرزكان الواقعة على الساحل الغربي، أدى إلى إصابة رجلين أحدهما يحمل الجنسية البحرية والآخر آسيوي، وتوفي المواطن البحريني متأثرا بحروق بليغة.

وأكدت التحريات أن معظم المتهمين من سكان منطقة دمستان.

المصدر: الحساب الرسمي للنيابة العامة البحرينية