البحرين.. الإعدام والمؤبد للمتهمين الـ23 بتأسيس خلية إرهابية
أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 23 متهما في إطار قضية تأسيس جماعة إرهابية ومهاجمة أفراد الأمن عام 2014 في منطقتي دمستان وكرزكان.
وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، عبر حسابه في "إنستغرام"، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، اليوم الخميس، حكمها على أحد المتهمين بمعاقبته بالإعدام، وبالسجن المؤبد على باقي المتهمين وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.
وتضمت قائمة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص التهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذا لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف.
وأوضح الحمادي أن تفاصيل القضية تعود إلى الثامن من ديسمبر 2014، حين قام أشخاص مجهولون بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان الواقعة في المحافظة الشمالية، التي يشكل الشيعة غالبية سكانها، واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بغرض إحداث أعمال شغب وتفجيره فيهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة جراء التفجير.
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صرح المستشار الدكتور احمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 31/01/2019 على احد المتهمين في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموالاً لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب و حيازة المولوتوف بمعاقبته بالإعدام وبإسقاط الجنسية عنه . وكان قد سبق الحكم على 23 متهم في الدعوى المذكورة بمعاقبة المتهم الاول بالاعدام وبالسجن المؤبد الى باقي المتهمون عما اسند اليهم وباسقاط الجنسية عن جميع المتهمون وتغريم المتهمان الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف وبنظر الدعوى امام محكمة التمييز بشأن المتهم المحكوم بالاعدام فقد قضت بنقض الحكم المعروض بالنسبة له واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها من جديد والتي قضت بحكمها سالف الذكر ،،
وتتعلق القضية أيضا بانفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين داخل منطقة كرزكان الواقعة على الساحل الغربي، أدى إلى إصابة رجلين أحدهما يحمل الجنسية البحرية والآخر آسيوي، وتوفي المواطن البحريني متأثرا بحروق بليغة.
وأكدت التحريات أن معظم المتهمين من سكان منطقة دمستان.
المصدر: الحساب الرسمي للنيابة العامة البحرينية