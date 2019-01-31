الأمن المصري يداهم مصنعا ينتج مواد بترولية غير مشروعة (صور)
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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داهمت قوات الأمن المصري مصنعا ينتج المشتقات البترولية بشكل غير مشروع وضبطت فيه 23,500 طن من المواد البترولية المدعمة، كما أوقفت مالكه في الإسكندرية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، عن وجود مصنع غير مرخص ينتج المشتقات البترولية، ويجمع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
وينتج المصنع المشتقات البترولية (زيوت ومذيبات معدنية "ثنر – نفط")، وذلك بمخالفة القانون والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
المصدر: RT
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