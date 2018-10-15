عصابة تسرق البترول الخام في مصر وتبيعه بملايين الجنيهات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي يضم 20 متهما بسرقة أنابيب البترول الخام واستيلائهم على أكثر من 2000 طن من البترول الخام وبيعه بقرابة 5 ملايين جنيه.

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وأكد الأمن المصري أن المتهمين قاموا بقطع خطوط أنابيب البترول وتركيب شفاطات سحب عليها في محافظات المنوفية - القليوبية – الإسكندرية - الغربية - مطروح واستيلائهم على كميات من البترول الخام.

واعترف المتهمون باستيلائهم على كميات من البترول الخام تزن حوالى 2228 طنا في غضون الفترة من شهر يناير من العام الحالي وحتى شهر أكتوبر الجاري، وقاموا ببيعها لعملائهم نظير مبلغ 4 ملايين و620 ألف جنيه، وأضافوا بقيام أحد عناصر التشكيل بإعادة تكرير وتصنيع البترول الخام داخل مصنع يملكه بالكيلو 19 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي.

واقتحمت القوات المصرية المصنع وعثرت داخله على معمل لتكرير البترول ينتج جميع مشتقاته، 14 خزانا كبير الحجم يحتوي كل منها مشتقات عديدة للمواد البترولية.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية