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الأمن المصري يعتقل لصوصا بثروة قومية مذهلة

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يعتقل لصوصا بثروة قومية مذهلة
You-Tube: Maximov Ro
ذهب
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تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة الثروة المعدنية من شن حملة أمنية لضبط القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالبحر الأحمر.

وقامت الأجهزة الأمنية بحملة استهدفت منطقة الفواخير بدائرة قسم شرطة القصير لضبط القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب والمرور على المناطق التي سبق استهدافها، وأسفرت عن اعتقال  11 متهما، بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية.

وضبط 5 سيارات تحمل خام الذهب وتزن حوالي 6,5 طن، بالإضافة إلى 65 جوالا بها أحجار الكوارتز.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

 

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