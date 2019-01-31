بالفيديو.. برلمانية مصرية تثور على ناشطة فرنسية: "حقوق الإنسان دي عند ماما"!

ثارت البرلمانية المصرية غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، على الناشطة الفرنسية كلير تالون التي أخرجتها عن طورها، وقالت لها: "حقوق الإنسان دي عند ماما"!

إقرأ المزيد

وخلال بحث زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتطرقه إلى ملف حقوق الإنسان، قالت عجمي إن ما قالته تالون الباحثة بمبادرة الإصلاح العربي بشأن انتقاص حقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مضيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب".

وتابعت: "الرئيس السيسي خلال 4 سنوات، فعل الكثير من نشر الأمن والأمان لأي مواطن بمصر، لأن هناك كثيرا من المشروعات العملاقة التي حسَّنت الاقتصاد القومي وأسهمت في تخفيض العجز التجاري".

وأضافت: "أين حقوق الإنسان من الشهداء وأسرهم؟! هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا... لماذا تدعم المنظمات الحقوقية الإرهابيين والمجرمين؟".

من جهتها ردت الباحثة الفرنسية: "أنت لا تمثلين الشعب المصري وعضو في برلمان صنعته المخابرات المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر"، لتجيب عجمي بأن الناشطة الفرنسية ليست على علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، وختمت بالعامية المصرية: "حقوق الإنسان دي عند ماما!".

المصدر: RT