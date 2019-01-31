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عمليات مشتركة للقوات الخاصة والدفاع الجوي المصري والكويتي

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عمليات مشتركة للقوات الخاصة والدفاع الجوي المصري والكويتي
Sputnik
الجيش المصري
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انطلقت مناورات "الصباح -1 / اليرموك -4" المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والكويتية، والتي ستستمر لعدة أيام في دولة الكويت.

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ووصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية إلى الكويت تحضيرا للمناوات.

وتشمل تدريبات (الصباح -1) المحاضرات النظرية والدروس العملية، ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المقررة، والتي تتضمن عمليات مشتركة بين القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة التابعة لجيشي البلدين.

كما تشمل المناورات الجوية (اليرموك -4) التدرب على الطلعات الهجومية والدفاعية وحماية الأهداف الحيوية، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال القتال الجوي المشتركة بين تشكيلات البلدين.

المصدر: RT

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